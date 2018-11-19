Делегация США обсудила в Ташкенте двусторонние отношения

Ташкент, , 12:16 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с находящейся в Ташкенте группой членов Конгресса США актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, сообщает МИД Узбекистана.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, в состав делегации вошли как республиканцы, так и демократы, члены ключевых комитетов Палаты представителей.

В ходе беседы было отмечено, что двусторонние отношения обретают всеобъемлющий и интенсивный характер после майского официального визита президента Шавката Мирзиёева в США и его продуктивных переговоров с президентом Дональдом Трампом.

«На встрече рассмотрены перспективы укрепления и расширения связей между узбекскими и американскими парламентариями, законодательного закрепления позитивных тенденций в динамично развивающемся сотрудничестве между Узбекистаном и США», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее «Кокус по Узбекистану», в который вошли ведущие конгрессмены и политические деятели, создан в Палате представителей Конгресса США. «Кокус по Узбекистану» будет проводить свои заседания два раза в год для обсуждения путей дальнейшего развития американо-узбекского сотрудничества, первая встреча членов этой группы состоится в начале января 2019 года.