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Кузбасс: в областной администрации – новые назначения

Политика

Распоряжения о новых назначениях подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв

Кузбасс: в областной администрации – новые назначения
Иллюстрация: Ako.ru
Олеся Левкович

Кемерово, 19 ноября 2018, 12:12 — REGNUM  В Кемеровской области назначены два новых руководителя департаментов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 ноября, в региональной администрации.

Начальником департамента административных органов администрации назначен Евгений Рюмин, начальником департамента внутренней политики — Олеся Левкович. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

51-летний Евгений Рюмин — ветеран боевых действий, полковник полиции. С марта 1993 по сентябрь 2018 года служил в органах внутренних дел РФ и в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Олесе Левкович — 38 лет. С 2012 года она была депутатом городского совета народных депутатов V созыва. С октября 2018 года исполняла обязанности начальника департамента внутренней политики губернатора Кузбасса.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Цивилёв выиграл выборы губернатора Кузбасса в сентябре 2018 года. По итогам голосования 9 сентября он получил 81,29% голосов избирателей. Цивилёв продолжает формировать свою команду.

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