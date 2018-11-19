Генпрокуратура РФ обвинила Браудера в создании преступного сообщества

Москва, , 12:01 — REGNUM Уголовное дело по факту создания преступного сообщества возбуждено в России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев.

По словам представителя ведомства, преступное сообщество было создано Браудером в России в 1997 году, и продолжает действовать по сей день.

«В отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им», — подчеркнул Атмоньев.

Также представитель Генпрокуратуры РФ сообщил, что в ближайшее время Браудер будет объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа стало известно, что в министерстве юстиции Кипра приняли решение возобновить сотрудничество с властями России по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

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