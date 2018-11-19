Рухани: Санкции США не смогли заблокировать экспорт иранской нефти

Тегеран, , 11:51 — REGNUM Санкции США против Ирана — часть психологической войны Вашингтона против исламской республики — не приведут к успеху, тогда как Тегеран продолжит экспорт своей нефти, заявил 19 ноября президент страны Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в городе Хой, где он подчеркнул, что Вашингтон обвиняет Ирана в «своих поражениях в регионе… от Йемена до Ирака».

«Мы не поддадимся на это давление, которое является частью психологической войны против Ирана», — отметил он.

«Они уже не смогли остановить наш экспорт нефти. Мы продолжим вывозить ее», — добавил Рухани.

Напомним, в начале ноября США ввели второй раунд санкций против исламской республики, который включал в себя запрет доступа страны к международной финансовой системе, а также экспорта иранских нефти и газа. Тем не менее администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена сделать исключения для ряда стран, в том числе Индии, Китая, Южной Кореи и других.