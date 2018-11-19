Польские пропагандисты из Belsat испугались ИА REGNUM

Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 11:42 — REGNUM

Телеканал Belsat, который финансируют правительства Польши и Великобритании, испугало простое появление ИА REGNUM в качестве информационного партнера фестиваля современных российских фильмов «Спутник над Польшей».

В статье на портале телеканала сообщается о важности фестиваля, который на протяжении 12 лет представляет в Варшаве и крупнейших городах лучшие российские фильмы, в его рамках проводятся премьеры, семинары, лекции и встречи. «Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, российский язык и культура в Польше не так популярны, как раньше, а иногда, напротив, воспринимаются негативно», — самокритично признает Belsat. При этом ограниченный бюджет диктует сотрудничество с теми средствами массовой информации, которые «бесплатно расскажут о мероприятии в Польше и в России». Однако нужно «быть при этом крайне осторожным, потому что часть российских СМИ в Польше имеют заслуженную репутацию пропагандистов», сотрудничество с которыми «повредит сложному и нужному проекту в пользу польско-российского диалога, которым является «Спутник над Польшей».

И в этом году, уверен телеканал, «осторожность, похоже, закончилась». Журналисты Belsat обнаружили в числе информационных спонсоров фестиваля наше агентство. Как подчеркнула в беседе с ними директор «Спутника над Польшей» Малгожата Шляговская-Скульская, выбор пал на ИА REGNUM «из-за отсутствия лучшего выбора — остальные российские информационные агентства могли бы вызвать в Польше споры», организаторам при этом не было известно что-либо, компрометирующее наше издание. «Я знаю, что плохо воспринимаются ТАСС и «Спутник». Об ИА REGNUM ничего не знаю и не знала», — пояснила Шляговская-Скульская. По ее словам, организаторы фестиваля не скрывают логотипы партнеров, польские СМИ видели их и никто, кроме Belsat, «не обратили внимания». И далее: «Как отмечают организаторы, единственным присутствием ИА REGNUM на фестивале были графические материалы (уже удалены). Не прошло каких-либо встреч с авторами агентства, не приехали также его журналисты».

Однако тревогу все же забили, поскольку наше агентство является «угрозой для Польши и Центрально-Восточной Европы», о чем поведал специально для телеканала руководитель проекта INFO OPS Фонда безопасности киберпространства Камиль Басай (данный фонд был связан с бывшим министром обороны Польши Антонием Мачеревичем). Нас упрекают в том, что мы излагаем российскую точку зрения на внутреннюю ситуацию и внешнюю политику Польши, Белоруссии и Украины, провоцируя тем самым «конфликты». А главная «опасность» в том, что польские «правые порталы цитируют или ссылаются на российские источники… без разбора или соглашаются с ними в мировоззрении». Правда, при этом все претензии к ИА REGNUM в публикации Belsat касаются не Польши, а Белоруссии. Упоминается также о деле авторов нашего агентства, несправедливо осужденных белорусским судом по заказу властей.

Так что, резюмирует в конце публикации генеральный директор пропагандистского телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы, «нужно проявлять особую бдительность, и я думаю, что в Польше ее вообще недостаточно. С тех пор, как скинули ярмо Польской Народной Республики, мы с облегчением развернулись на запад, забывая совершенно, что на востоке тоже что-то есть». Безусловно, с последним можно согласиться. На востоке «тоже что-то есть», однако не всегда понятно, когда польские СМИ говорят об этом от себя, а когда у них прорезывается иностранный акцент. Наше агентство уже сообщало в декабре прошлого года, как на состоявшихся в Варшаве межправительственных польско-британских консультациях было объявлено, что Лондон планирует передать 5 млн фунтов «на поддержку белорусскоязычного польского телеканала Belsat в рамках «укрепления наших возможностей по выявлению и противодействию российским информационным операциям».

При этом польский же журналист Петр Мачёнжек писал тогда, что будет очень странно, если Великобритания поддержит Belsat, который правительство Польши собиралось закрыть. О чем рассуждал на тот момент возглавляющий польскую дипломатию Витольд Ващиковский, обещая, что вместо этого вещающего на Белоруссию телеканала, показавшего свою низкую эффективность, появится новое СМИ, направленное на польскую диаспору. «Я хотел бы пожелать нашему министерству иностранных дел и в более широком смысле новому правительству осознать, что активная международная политика и устранение внешних угроз (например, дезинформации из России) не могут осуществляться без значительных финансовых ресурсов, — рассуждал Мачёнжек. — Однако, к сожалению, у меня нет иллюзий, что Польша не является европейским исключением, а британские деньги — это, скорее, «бусы», которые предлагаются властям в Варшаве в контексте переговоров по Brexit, а не предвестник наступления на российскую пропаганду».

При всем уважении к журналистам Belsat, нам кажется, что их «разоблачение» ИА REGNUM связано больше с интеллектуальной беспомощностью, неумением найти грамотные аргументы в противовес тем, которые звучат на страницах нашего агентства. Отсюда желание заткнуть рот российским журналистам, сделать так, чтобы о них никто не знал и даже не мог узнать в Польше. Это первое. И второе. Belsat и директор Ромашевская-Гузы не так давно оказались в центре внимания восточно-европейских СМИ. Правда, повод оказался не совсем приятный. Телеканал уволил своего менеджера по соцсетям Ивана Шило за публикацию официальной фотографии президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа, которая вызвала насмешку у поляков. Польского президента обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну. Ромашевская-Гузы заявила тогда, что договор о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши и это одна из немногих тем, над которой ее сотрудники не имеют права шутить.

Как говорят в таких случаях, комментарии излишни.