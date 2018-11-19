Песков рассказал о перспективах и угрозах «Турецкому потоку»

Москва, , 11:38 — REGNUM Строительство «Турецкого потока», завершающиеся в рекордно быстрые сроки, открывает самые широкие перспективы по созданию «ответвлений», которые желают получить на своей территории многие европейские страны. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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1,5 тыс. км «Турецкого потока» уложено по обеим ниткам

По словам официального представителя Кремля, газопровод не только будет способствовать развитию турецкой экономики, но и внесёт реальный вклад в европейскую энергобезопасность. При этом Псков не исключил возможности введения санкций в отношении участников проекта со стороны США.

«США так этими мерами разбрасываются, что от давления никто не застрахован», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, «Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию, который пройдёт через Чёрное море. Его протяжённость превысит 900 км. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность ниток составит по 15,75 млрд куб. м каждая.

Добавим, что в октябре суммарно по обеим ниткам «Турецкого потока» было уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приёмного терминала.

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