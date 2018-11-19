Губернатор Ростовской области взял в руки отбойный молоток

Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил шахтоуправление «Садкинское» в Белокалитвинском районе, где спустился в новый очистной забой. Глава региона не только понаблюдал за работой оборудования и пообщался с горняками, но и взял в руки отбойный молоток, о чём поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Спустился в новую лаву шахты «Садкинская», встретился с шахтерами — великие труженики. На таких людях Россия держится и держаться будет! Познакомился с работой нового комбайна и оборудования, сделанных специально для этой лавы. Попробовал рубить отбойным молотком, так когда-то работал отец. Скажу вам, это не просто», — отметил глава региона.

https://www.instagram.com/p/BqR7tMeBKNm/

В эксплуатации лава № 45 — около месяца. Запасов в столбе — 1 млн 200 тыс. тонн. Нагрузка на забой составляет 3−3,5 тыс. тонн в сутки.

ИА REGNUM напоминает, что в Усть-Донецком районе планируется построить новую шахту «Садкинская-Восточная». Стоимость проекта превышает 6,5 млрд рублей. Мощность нового производства составит 3 млн тонн антрацита в год и позволит трудоустроить 1 тыс. человек.

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