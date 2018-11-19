В Конгрессе США создан «Кокус по Узбекистану»

Ташкент, , 11:34 — REGNUM «Кокус по Узбекистану», в который вошли ведущие конгрессмены и политические деятели, создан в Палате представителей Конгресса США, сообщает МИД Узбекистана.

Кокусы представляют собой членские организации, они позволяют оперативно реагировать на ту или иную проблему, а также быстро собрать законодателей для обсуждения ситуации вокруг определенного вопроса.

«Кокус по Узбекистану» будет проводить свои заседания два раза в год для обсуждения путей дальнейшего развития американо-узбекского сотрудничества, первая встреча членов этой группы состоится в начале января 2019 года», говорится в сообщении.

Одновременно для реализации задачи по повышению осведомленности об Узбекистане ведущих членов Конгресса США сопредседатели «Кокуса по Узбекистану» собрали из перспективных американских законодателей делегацию, которая посетит Узбекистан.

В Ташкенте американские законодатели намерены озвучить конкретные предложения по налаживанию партнерства между Узбекистаном и штатами, которые они представляют.

«В целом создание «Кокуса по Узбекистану» и активизация взаимных визитов демонстрирует развивающуюся динамику межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и США», отмечает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае этого года между компаниями двух стран подписаны соглашения на сумму 4,8 миллиардов долларов.