Польша пугает Запад «страшилками о военной угрозе со стороны РФ»

Москва, , 11:50 — REGNUM Идея о намечающейся агрессии РФ в отношении Украины может возникнуть лишь в больном воображении, полагает директор Центра социально-политических исследований и проектов Сергей Поляков. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что якобы после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» Россия может решиться на «полноценную агрессию» против Украины.

«На самом деле главную роль здесь играет тот фактор, что Польша сама заинтересована в этих (украинских — прим. ИА REGNUM ) газопроводах, — сказал Поляков. — Они ведь идут не только через Украину, но и через Польшу. Соответственно перенаправление газовых потоков на «Северный поток — 2» ударит в том числе и по Польше как по стране — получателю и транзитеру. Всяческие страшилки, которые могли бы препятствовать вводу в строй газопровода «Северный поток — 2», на руку Польше, и она подогревает эту историю с целью побудить западные страны препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

При этом, эксперт назвал странными заявления о том, что РФ будто бы спит и видит, как бы начать агрессию против Украины, и что сдерживающим фактором здесь является газотранспортная система последней.

«Только в больном воображении может такая идея возникнуть, — сказал Поляков. — Но для западных партнёров это может быть неким поводом для препятствования вводу в строй второй очереди газопровода «Северный поток — 2». Поляки на этом и играют. Думаю, в РФ мало кто заинтересован в войне против Украины. Более того, предпринимаются усилия для урегулирования конфликта на Донбассе. Есть воля и к нормализации отношений с Украиной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции в Гамбурге (Германия), заявил, что между Российской Федерацией и Украиной может вспыхнуть военный конфликт после запуска газопровода «Северный поток — 2», так как после реализации этого проекта России якобы станет не нужна газотранспортная система (ГТС) Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы может начать наступление на Украину после завершения строительства «Северного потока — 2», это инсинуация и попытка навязать странам ЕС сжиженный природный газ (СПГ) из США.

«Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо», — подчеркнул Песков.

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