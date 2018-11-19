Вслед за главой Минприроды в Челябинске ждут Мутко

Челябинск, , 11:30 — REGNUM Вслед за министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным в Челябинске в ближайшее время ожидается вице-премьер Виталий Мутко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, Мутко занимается подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. О его назначении стало известно в конце октября. А ещё раньше, весной, президент России Владимир Путин окончательно определил столицу Южного Урала местом проведения саммитов.

На одном из последних совещаний по подготовке саммитов Мутко назвал их масштабными мероприятиями международного значения. По его мнению, проведение таких мероприятий хорошо влияет на репутацию России. Также он выразил готовность в ближайшее время побывать на Южном Урале.

Напомним, 16 ноября в Челябинске гостил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Одним из посещённых им объектов стала закрытая 11 сентября городская свалка. Рекультивация этого объекта растянется вплоть до 2021 года. В трёхлетнем федеральном бюджете на эти цели будет заложено порядка 2 млрд рублей.

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