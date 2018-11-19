Перенос посольства Австралии в Иерусалим вызвал «раскол» в стране — СМИ

Канберра, , 11:45 — REGNUM План правительства Австралии по переносу посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не только «разозлил» Индонезию, но и вызвал «раскол» внутри страны, сообщает Sindonews.

Так, бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт призывает премьер-министра страны Скотта Моррисона перенести посольство. Тони Эбботт добавил, что другие страны не должны диктовать Австралии как ей вести ее внешнюю политику, подчеркивая, что Западный Иерусалим был признан столицей Израиля и именно там должно находится посольство Австралии.

Между тем, министр оборонной промышленности Стив Чиобо, наоборот, считает, что нужно отказаться от этой затеи. По его словам, текущее местоположение посольства Австралии, а именно в Тель-Авиве, правильное.

Желание правительства Австралии перенести посольство вызвало негодование также со стороны Индонезии и Малайзии.

Джакарта заморозила подписание соглашения о свободной торговле с Австралией. В то время как Малайзия предупреждает, что воля Австралии вызовет агрессию и приведет к дестабилизации палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский вопрос поднимался в ходе шестого саммита АСЕАН-США в Сингапуре. Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что решение, основанное на принципе «два государства для двух народов», является основным для разрешения конфликта.

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