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В Ульяновске за оскорбление депутата Госдумы накажут авторов комментариев

Политика

По данным прокуратуры, в одной из соцсетей двое ульяновцев допустили «выражения, унижающие честь и достоинство» депутата нижней палаты парламента

Ульяновск, 19 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  В Ульяновской области возбуждены дела об административном правонарушении за комментарии в одной из социальных сетей. Дело заведено по обращению депутата Госдумы, сообщает региональная прокуратура.

Проверка проводится прокуратурой Засвияжского района Ульяновска по обращению депутата Государственной думы.

«Установлено, что в августе 2018 года на интернет-странице одной из социальных сетей была размещена не соответствующая действительности информация. Более того, комментируя данную статью, двое ульяновцев допустили выражения, унижающие честь и достоинство заявителя», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении авторов комментариев возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»). Санкции данной статьи предусматривают штрафы.

По данным СМИ, речь может идти о председателе комитета нижней палаты парламента по обороне Владимире Шаманове — экс-губернаторе Ульяновской области, бывшем командующим Воздушно-десантными войсками России.

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