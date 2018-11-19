Путин может посетить съезд «Единой России» — Песков

Москва, , 11:22 — REGNUM Очередной съезд партии «Единая Россия» может посетить президент РФ Владимир Путин. Об этом 19 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, 18-й съезд «Единой России» в настоящий момент готовится.

«Нельзя исключать, что Владимир Путин примет (в нем) участие», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября по результатам исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснилось, что рейтинг «Единой России» с марта 2018 года упал на 20%. Отмечается, что неуклонное падение рейтинга «Единой России» началось практически сразу после президентских выборов. Когда власти объявили о намерении повысить пенсионный возраст, рейтинг партии упал до 40% и продолжил падать.

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