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Турция собрала 6500 боевиков для наступления в Сирии

Политика

Наступление планируется в восточном регионе долины реки Евфрат в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами, союзниками США

Турция собрала 6500 боевиков для наступления в Сирии
Freedom House
Боевики Свободной сирийской армии (ССА)

Дамаск, 19 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  Турция мобилизовала 6,5 тысячи подконтрольных боевиков из состава Свободной сирийской армии для предстоящего наступления. Наступление планируется в восточном регионе долины реки Евфрат на курдские отряды Народных защитников, которые контролируют эту территорию.

Следует отметить, что курдские отряды являются основой Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США. Недавно американские военные начали совместное патрулирование с СДС в районах их соприкосновения с турецкими войсками. В интернете даже появились фото совместных приемов пищи американских военнослужащих и курдских бойцов, что вызвало крайнее раздражение в Турции.

Участие в наступлении турецких военных будет принимать в первую очередь полк «Аль-Хамза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группа является одной из крупнейших в составе Свободной сирийской армии. Она сыграла ключевую роль в предыдущей турецкой военной операции «Оливковая ветвь», в ходе которой под контроль Турции перешел район сирийского региона Африн.

Местные наблюдатели предполагают, что, скорее всего, наступление турецкой армии и ее союзников пойдет в направлении города Кобани (Айн-эль-Араб). Город расположен в сирийской провинции Алеппо, на севере Сирии.

Данные планы Анкары вызывают обоснованное беспокойство в Дамаске, т. к. речь идет о проведении военной операции на территории страны. А Турция свои действия с сирийским правительством не согласовывает.

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Война в Сирии
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