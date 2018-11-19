«Северный поток – 2» развяжет РФ руки в её отношениях с Западом?

Москва, , 11:30 — REGNUM Польша пытается помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» с помощью алармистских политических заявлений, считает президент института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что будто бы после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия будет готова начать войну с Украиной.

«Понятны интересы Польши, которая стремится помешать реализации проекта «Северный поток — 2», в том числе с помощью алармистских политических заявлений, — сказал Ремизов. — Насколько они правдоподобны? Я бы сказал, что у России действительно будут в большей степени развязаны руки после запуска второй ветки «Северного потока — 2» в отношении Запада. Но я бы не расценивал это именно как фактор повышения вероятности военного решения конфликта на Донбассе. Линия на постепенное признание и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса является, скорее, способом избежать войны и предотвратить её, нежели начать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Павла Данилина, у России нет никакой причины начинать войну с Украиной после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Если даже рассматривать такие конспирологические версии, то логичнее предположить, что, напротив, Москва была бы заинтересована в получении контроля над газотранспортной системой Украины в виде интервенции и той самой войны, чтобы не строить «Северный поток-2», — предположил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Также отметим, что заявление о возможной войне между РФ и Украиной Моравецкий сделал, выступая на конференции FOTAR в Гамбурге.

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