Родственники мигрантов слишком хорошо живут — министр соцполитики Украины

Киев, , 11:15 — REGNUM Близкие украинских мигрантов, получающие деньги из-за рубежа, должны декларировать свои доходы, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева 17 ноября в интервью «Радио Свобода».

Чиновник считает, что такие люди находятся в гораздо более выгодном положении, чем другие граждане Украины:

«Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают «по белому», содержат и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат», — рассказал Рева.

Чиновника возмущает, что родственники мигрантов живут на незадекларированные доходы и дополнительно получают субсидии:

«Что касается тех, кто получает доходы из-за рубежа, как правило, их не декларирует при обращении за субсидией. В результате, субсидия им назначается в большем размере, нежели это могло бы быть, если бы они честно задекларировали свои доходы. За этот праздник жизни платим мы с Вами — те, кто живет и платит налоги в Украине», — пояснил Андрей Рева.

По оценке министра, мигранты ежегодно пересылают родственникам около $6,5 млрд.

Напомним, большинство граждан Украины не могут оплатить коммунальные услуги, тарифы на которые кратно возросли после «победы майдана». По мнению экспертов, механизм субсидий на оплату коммуналки позволяет правительству контролировать население страны.

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