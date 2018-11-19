Принц Бахрейна дал обед в честь Рамзана Кадырова

Манама, , 11:07 — REGNUM В Бахрейне был дан обед в честь главы Чечни Рамзана Кадырова. Торжественный прием организовал принц королевства шейх Насер бин Хамад Аль Халифа, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главы Чечни.

На дружеском обеде также присутствовали члены правительства Бахрейна и другие официальные лица, а также почетные гости — участники делегации Чечни депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, член Совета Федерации ФС РФ Зияд Сабсаби, секретарь Совбеза ЧР Вахит Усмаев и другие.

Во время обеда поднимались вопросы сотрудничества в различных сферах между Чечней и Бахрейном. Глава Чечни отметил, что очень уважает и ценит дружбу и братство между ним и принцем Шейхом Насером, который, по словам Кадырова, является примером для всех мусульман.

«Такое высокое отношение руководства Бахрейна к России и Чеченской Республике способствует развитию и укреплению дружеских отношений между нашими странами. Исламский мир все больше убеждается в том, что Россия является лучшим другом и союзником мусульман», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 14 ноября прибыл с визитом в Бахрейн. Это уже не первое его посещение королевства с официальными визитами. В ходе визита Кадыров совершил поездку на военную базу королевской гвардии, где ему продемонстрировали современное вооружение, экипировку и элементы военной подготовки бойцов.