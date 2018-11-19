Китай переходит к стратегии упреждающего удара

Пекин, , 11:07 — REGNUM Газета South China Morning Post опубликовала статью о смене военной стратегии Китайской народной республики. Пекин отказывается от стратегии самообороны на своей территории.

По мнению издания, основания для корректировки китайской стратегии вызваны тем, что Китай расширяет свои интересы за рубежом. Для защиты своих интересов в других регионах мира, а также коммуникаций этих регионов с материковым Китаем требуются другие подходы.

Еще в прошлом месяце во время своей поездки в командование Южного театра председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что китайские военные должны «сконцентрироваться на подготовке к войне».

Китайские военные считают, что в новых условиях требуется более тесное взаимодействие сухопутных войск и военно-воздушных сил, а также применение кибероружия. По мнению Народно-освободительной армии Китая, лучшее планирование позволит военным предвидеть и контролировать ход войны.

Особое внимание китайские штабисты отводят стратегии «упреждающего планирования». Они считают, что использование данной стратегии даст возможность нанесения неожиданного удара по противнику и принесет победу. Таким образом, речь идет об упреждающем ударе, т. е. о применении военной силы первым.

По мнению ряда военных экспертов, борьба за мировые ресурсы вступает в открытую фазу. Меняя стратегию, КНР объявляет всем, что от обороны территории материкового Китая переходит к контролю источников ресурсов за рубежом и контролю торговых ᴨутей. Это, в целом, приведет к повышению напряженности в мире и к возникновению большего количества региональных конфликтов. Такое поведение до сих пор себе позволяли только США.