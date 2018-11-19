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Медведев предложил Вьетнаму помощь в устранении последствий шторма

Политика

Глава российского правительства выразил соболезнования в связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими в результате разгула стихии

Ханой, 19 ноября 2018, 10:52 — REGNUM  Россия готова предложить властям Вьетнама помощь в связи с разрушительными ливнями в южных районах страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом передает 19 ноября радиостанция «Вести FM».

Отмечается, что в ходе переговоров со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком в Ханое глава российского правительства выразил соболезнования в связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими в результате разгула стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что в результате последствий от обрушившегося на Вьетнам тропического шторма, вызванного тайфуном «Тораджи», погибли по меньшей мере 12 человек.

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