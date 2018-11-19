«Отгородиться, а не воевать» – политолог о планах РФ в отношении Украины

Москва, , 10:50 — REGNUM У России нет никакой причины начинать войну с Украиной после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», полагает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, предположившего, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» между РФ и Украиной может вспыхнуть военный конфликт, так как Москва якобы перестанет нуждаться в газотранспортной системе Украины и якобы может решиться на «полноценную агрессию».

«Если даже рассматривать такие конспирологические версии, то логичнее предположить, что, напротив, Москва была бы заинтересована в получении контроля над газотранспортной системой Украины в виде интервенции и той самой войны, чтобы не строить «Северный поток-2», — предположил политолог. — Более того, совершенно непонятно, зачем России воевать с Украиной после того, как будет построен «Северный поток — 2». Казалось бы, наоборот, нужда в этой стране вообще пропадает. Есть под боком что-то чёрное, непонятное и неприятное. Ну и хорошо. Отгородиться от него. А воевать зачем? Какая прибыль России с этого?»

При этом эксперт обратил внимание на то, что газотранспортная система Украины включает в себя не только трубу, но и громадные построенные ещё в советское время газохранилища.

«Поэтому, конечно, для Европы украинская газотранспортная система, несмотря на все недостатки украинского режима, представляет собой грандиозную ценность, — отметил Данилин. — Для России её ценность меньше. Украина, если займет адекватную позицию, может использовать свою газотранспортную систему и газохранилища как систему безопасности для Европы. Но для этого нужно, чтобы было больше адекватности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, между Российской Федерацией и Украиной может вспыхнуть военный конфликт после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил, выступая на конференции FOTAR в Гамбурге.

Кроме того, он заявил, что позиция Берлина, который считает «Северный поток — 2» коммерческим проектом, известна Варшаве. Однако, подчеркнул премьер-министр Польши, к востоку от Одры никто в это не верит.

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