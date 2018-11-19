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В Кремле отреагировали на заявления Польши о «Северном потоке — 2»

Политика

Подобные заявления являются попыткой политизировать коммерчески эффективный проект, подчеркнул Песков

В Кремле отреагировали на заявления Польши о «Северном потоке — 2»
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Спасская башня

Москва, 19 ноября 2018, 10:39 — REGNUM  Слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Россия, якобы, может начать наступление на Украину после завершения строительства «Северного потока — 2» в Москве считают инсинуацией и попыткой навязать странам ЕС сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, подобные инсинуации являются попыткой политизировать коммерчески эффективный проект, выгодный как для РФ, так и для ЕС.

«Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что российская сторона после запуска газопровода может начать наступление на Украину.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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