В Ульяновской области создадут три новых министерства

Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Ульяновской области меняют структуру органов исполнительной власти. С 1 января начнут работу три новых министерства, которые будут сформированы на базе министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта.

Будут созданы три министерства — министерство энергетики, ЖКК и городской среды, министерство промышленности и транспорта, министерство строительства.

Министерство энергетики будет заниматься государственным управлением ТЭК, ЖКХ, реализацией проекта по созданию комфортной городской среды, а также осуществлять региональный жилищный надзор. Минпрому передадут полномочия в сфере промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, контроля в сфере пассажирских перевозок такси. Минстрой будет заниматься государственным управлением в сферах градостроительства, строительства, земельных отношений и надзором в области долевого строительства.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, комментируя решение, отметил, что речь идет о реализации 12 национальных проектов:

«Перед нами стоят серьезные задачи по увеличению темпов жилищного строительства. Мы уверены, что это решение позволит нам сделать серьезный шаг вперед и повысить фокус на вопросах строительной отрасли, сконцентрировав полномочия в едином органе госвласти — это и архитектура, и управление ресурсами, и осуществление функций по поддержке строительной отрасли».

По данным официального портала органов власти региона, в структуре правительства — девять министерств и восемь агентств.