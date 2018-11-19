Минприроды не сможет запретить сжигать мусор в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Министерство природных ресурсов не сможет самостоятельно запретить строительство мусоросжигающего завода в промзоне Каменка на севере Петербурга. Об этом чиновники проинформировали депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вишневский написал в Минприроды в связи с массовыми обращениями местных жителей, которые протестуют против появления такого предприятия.

«Принятие решения о запрете строительства мусороперерабатывающих заводов не входит в компетенцию Минприроды России», — ответили в ведомстве.

Однако при проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проекта чиновники обязаны учесть общественное мнение, говорится в документе. К этому их обязывает федеральный закон №174. Так что общественные организации и граждане смогут направить свое мнение об экологических аспектах проекта в органы исполнительной власти — как федеральные, так и региональные.

«При принятии решения о реализации объекта ГЭЭ должны рассматриваться материалы, направленные в экспертную комиссию ГЭЭ и отражающие общественное мнение», — заявили в Минприроды.

ГЭЭ проводят по заявлению заказчика. Тем не менее, как отмечают в министерстве, на сегодня в Росприроднадзор пока не поступала никакая проектная документация, обосновывающая строительство мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода в промышленной зоне «Каменка» в поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга.

«Это значит, что когда ГЭЭ начнется (информация о том, что является ее объектом, представлена на сайте Росприроднадзора и его территориальных органов, в разделе «Разрешительная и учетная деятельность», так что надо следить внимательно), обязательно нужно направлять в комиссию наше мнение — о том, что никакого мусоросжигания в Петербурге быть не должно», — полагает депутат Вишневский.

Ранее жители ЖК «Юнтолово» и «Каменка» выступили против решения Смольного построить завод по переработке мусора недалеко от их домов. Петербуржцы возмутились тем фактом, что узнали о проекте из СМИ, не было его публичной презентации для жителей Приморского и Выборгского районов.

Заметим, власти Петербурга намерены к 2020 году довести переработку мусора до 38%, а к 2030 году — до 100%. Построить необходимый завод пытаются в промзоне «Каменка» еще с 2010 года. Промзона расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения КАД и ЗСД.

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В 2018 году заговорили о возможном создании в Каменке не одного большого, а нескольких предприятий не выше II класса опасности — то есть, их мощность не должна превышать 40 тыс. тонн в год. Но даже при санитарно-защитной зоне вокруг таких предприятий в 1 км, по мнению экологов, населению будет грозить опасность. Они полагают, что половина санитарной зоны вокруг мусороперерабатывающих заводов должна быть занята лесами, но сейчас в Каменке на предполагаемой территории нет зеленых насаждений.

Спустя полгода после этих разговоров в Смольном решили утвердить совсем другой проект: в Каменке появится «объект обработки, обезвреживания отходов производства и потребления (мусороперерабатывающий завод)», а также «объект утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления (мусороперерабатывающий и мусоросжигательный завод I класса опасности мощностью 350 тыс. тонн в год)» и еще четыре других объекта.

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