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Трамп сравнил убийство Хашогги с «безжалостными практиками» Китая

Политика

Американский лидер подчеркнул, что США приходится иметь дело и с другими странами, у которых в ходу «безжалостные практики»

Трамп сравнил убийство Хашогги с «безжалостными практиками» Китая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 19 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в частной беседе признался, что не понимает причины того резонанса, который получило в мире убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет 19 ноября портал Axios.

По сведениям источников издания, глава Белого дома считает нелепым масштаб международных обсуждений убийства одного из представителей журналистского сообщества. Трамп отметил, что убийство является «действительно ужасным», однако подчеркнул, что США приходится иметь дело и с другими странами, у которых в ходу «безжалостные практики» — в частности, такими, как Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп не счел нужным слушать аудиозапись, сделанную в момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Американский лидер пояснил, что его в полной мере проинформировали о содержании записи — речь идет об очень жестокой, ужасающей сцене.

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