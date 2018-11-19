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Президент Индии прибыл во Вьетнам с трехдневным визитом

Политика

Данный визит стал первой поездкой Рамнатха Ковинда в Юго-Восточную Азию в качестве главы государства

Президент Индии прибыл во Вьетнам с трехдневным визитом
Republica
Дананг. Вьетнам

Нью-Дели, 19 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  18 ноября президент Индии РамнатхКовинд прибыл во Вьетнам с трехдневным визитом. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», данная поездка стала первым визитом Рамнатха Ковинда в страны Юго-Восточной Азии в качестве главы государства.

Администрация президента Индии сообщила, что по прибытии во вьетнамский город Дананг Рамнатху Ковинду был оказан тёплый приём. Планируется, что в ходе визита президент Индии проведёт переговоры с высшим руководством Вьетнама по вопросам развития двусторонних связей.

Ожидается, что по завершении поездки во Вьетнам Рамнатх Ковинд также посетит Австралию. Общая продолжительность поездки составит семь дней.

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Зарубежная хроника
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