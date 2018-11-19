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Оппозиция Бангладеш: ЦИК пытается сокрыть воровство лидеров правящей партии

Политика

По мнению оппозиции, ЦИК отменила требование предоставлять сведения о подоходных налогах, уплаченных кандидатами в депутаты Национальной ассамблеи Бангладеш, с целью сокрытия реальных доходов деятелей правящей «Авами лиг»

Дакка, 19 ноября 2018, 10:44 — REGNUM  Заместитель главы оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Рухул Кабир Ризви обвинил центральную избирательную комиссию страны в попытке сокрыть воровство лидеров правящей партии «Авами лиг» («Народная лига»). Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Дойник иттифак».

В штабе НПБ Рухул Кабир Ризви заявил, что ЦИК отменила требование предоставлять сведения о подоходных налогах, уплаченных кандидатами в депутаты Национальной ассамблеи Бангладеш, с целью сокрытия истинных доходов деятелей правящей «Авами лиг». Он также выступил с критикой антикоррупционной комиссии, которая закрывает глаза на преступления, совершаемые партией власти.

Выборы в Национальную ассамблею Бангладеш запланированы на 30 декабря 2018 года.

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Зарубежная хроника
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