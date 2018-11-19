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Глава правящей партии Индии: оппозиционный ИНК – семейное предприятие

Политика

Председатель БДП заявил, что оппозиционный «Индийский национальный конгресс» служит интересам ее лидеров, а не народа

Нью-Дели, 19 ноября 2018, 21:55 — REGNUM  Председатель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах выступил с критикой оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК), назвав последнюю «семейным предприятием». Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своем посте в «Твиттер» Амит Шах заявил, что ИНК является династической организацией, служащей интересам ее лидеров, а не народа. Лидер БДП также бросил вызов «Индийскому национальному конгрессу»: он предложил партии назначить своим лидером деятеля, не принадлежащего семье Неру-Ганди.

Партия «Индийский национальный конгресс» является старейшей партией страны. Примечательно, что за период независимости Индии ее лидерами становились потомки Джавахарлала Неру — первого премьер-министра страны.

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Зарубежная хроника
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