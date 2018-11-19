Понедельник, 19 Ноября 2018 года
10:57:26 МСК

Теракт в Амритсаре: глава Панджаба в Индии призвал сохранять спокойствие

Политика

В результате атаки с использованием ручной гранаты на храм сикхов-ниранкари погибли три человека и еще 15 были ранены

Нью-Дели, 19 ноября 2018, 10:41 — REGNUM  19 ноября после теракта в Амритсаре главный министр штата Панджаб Амариндер Сингх призвал местное население не поддаваться панике и сохранять спокойствие. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», глава штата заявил, что «не даст террористам нарушить мир, доставшийся столь тяжелым трудом».

В ходе пресс-конференции Амариндер Сингх объявил о том, что родственникам погибших в атаке на Ниранкари Бхаван в Амритсаре будет выплачена компенсация в размере половины миллиона рупий (примерно 459,6 тысяч рублей). Он также сообщил о том, что всем пострадавшим будет оказана бесплатная медицинская помощь.

Утром 19 ноября в индийском городе Амритсар прогремел взрыв. По информации полиции Панджаба, нападение на Ниранкари Бхаван, храм последователей реформаторского учения ниранкари, было совершено при помощи ручной гранаты. В результате атаки погибли трое человек, еще 15 были ранены. Власти Панджаба квалифицировали нападение как террористический акт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить