Теракт в Амритсаре: глава Панджаба в Индии призвал сохранять спокойствие

Нью-Дели, , 10:41 — REGNUM 19 ноября после теракта в Амритсаре главный министр штата Панджаб Амариндер Сингх призвал местное население не поддаваться панике и сохранять спокойствие. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», глава штата заявил, что «не даст террористам нарушить мир, доставшийся столь тяжелым трудом».

В ходе пресс-конференции Амариндер Сингх объявил о том, что родственникам погибших в атаке на Ниранкари Бхаван в Амритсаре будет выплачена компенсация в размере половины миллиона рупий (примерно 459,6 тысяч рублей). Он также сообщил о том, что всем пострадавшим будет оказана бесплатная медицинская помощь.

Утром 19 ноября в индийском городе Амритсар прогремел взрыв. По информации полиции Панджаба, нападение на Ниранкари Бхаван, храм последователей реформаторского учения ниранкари, было совершено при помощи ручной гранаты. В результате атаки погибли трое человек, еще 15 были ранены. Власти Панджаба квалифицировали нападение как террористический акт.