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Европейский центральный банк: Мы готовы к «жесткому» Brexit

Политика

Такое развитие будет разрушительно для Соединенного Королевства, но скажется ограниченно на европейском блоке

Европейский центральный банк: Мы готовы к «жесткому» Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Токио, 19 ноября 2018, 10:11 — REGNUM  Европейский центральный банк готов к «жесткому» выходу Великобритании из ЕС, заявил 19 ноября ответственный за формирование политики учреждения Франсуа Виллеруа де Гало, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на лекции в Университете Кэйо в Токио.

«Он [жесткий Brexit] будет носить, скорее всего, разрушительный характер для британской экономики, тем не менее такое развитие событий скажется на ВВП ЕС ограниченным образом. Кроме того, он никак не скажется на финансовой стабильности», — добавил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила ранее с соглашением о выходе страны из ЕС, встретив решительную критику, в том числе отставку четырех своих министров. Министр по конституционным отношениям Майкл Рассел предрек 19 ноября ее документу провал в парламенте страны. В случае отказа парламентариев от соглашения существует вероятность «жесткого» Brexit — выход Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения об условиях последующего сотрудничества.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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