Глава Роскомнадзора назвал анонимность мессенджеров маркетинговой уловкой

Москва, , 10:08 — REGNUM Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил 19 ноября в интервью журналистам, что анонимность популярных сегодня мессенджеров является не более чем «маркетинговой уловкой», поскольку программы запрашивают разрешение пользователя на доступ к его записной книжке.

Жаров отметил, что таким образом владелец мессенджера получает доступ к информации о человеке, контакт которого находится у другого пользователя этого мессенджера. Глава Роскомнадзора сказал представителям ТАСС, что анонимность, которую предлагают эти программы, является мнимой. При этом администрация сервисов не несет ответственности за безопасность персональных данных пользователей.

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Напомним, 6 ноября 2018 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому владелец мессенджера будет обязан идентифицировать пользователей по номеру их мобильного телефона. Новые правила вступят в силу через 180 дней после публикации этого постановления.

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