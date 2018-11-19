Лидер оппозиции Индии обвинил премьер-министра в оскорблении крестьян

Нью-Дели, , 21:42 — REGNUM Глава оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии и лидера правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендру Моди в оскорблении крестьян. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В посте в Твиттер Рахул Ганди выступил с критикой речи своего политического оппонента на митинге в штате Чхаттисгарх. В ходе данного выступления Нарендра Моди отметил, что денежная реформа 2016 года — один из главных пунктов его экономической программы — позволила аккумулировать «грязные» деньги, которые крестьяне раньше «хранили под матрасами и в амбарах». Рахул Ганди заявил, что называть деньги, заработанные упорным трудом крестьян, «грязными» неприемлемо для главы государства.

Глава оппозиционного «Индийского национального конгресса» также в очередной раз обвинил Нарендру Моди в коррупции. Он заявил, что в ходе денежной реформы правительство БДП отняло у населения «грязные» деньги, а затем посредством банковских махинаций отдало эти средства своим друзья-олигархам — Нираву Моди и Виджаю Маллье.