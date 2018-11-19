Правящая партия Индии создаст 1 млн рабочих мест в штате Мадхья-Прадеш

Нью-Дели, , 15:30 — REGNUM Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) опубликовала свою программу в преддверии выборов в законодательное собрание штата Мадхья-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», программный документ представили выдающиеся партийные деятели — министр финансов Арун Джейтли, министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан и главный министр штата Мадхья-прадеш Шиврадж Сингх Чоухан.

В программе «Индийской народной партии» особо акцентируется необходимость обеспечения занятости молодежи, помощи бедным и бездомным, поддержки крестьянства, а также развития инфраструктуры. В частности, в случае победы на выборах в законодательное собрание штата БДП пообещала создавать в Мадхья-Прадеш по 1 миллиону рабочих мест ежегодно, развивать систему поддержки малого и среднего бизнеса, профинансировать строительство домов для малоимущих граждан, а также выделить 2 миллиарда рупий (примерно 27,86 миллионов долларов) на усовершенствование систем водоснабжения и подачи электроэнергии. Особое внимание уделяется также упрочению позиций женщин в обществе.

Выборы в законодательное собрание штата Мадхья-Прадеш состоятся 28 ноября 2018 года. Ожидается, что подсчет голосов продлится до 11 декабря. Накануне всеобщих парламентских выборов 2019 года победа в данном «колеблющемся» штате чрезвычайно важна как для правящей «Индийской народной партии», так и для оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК).