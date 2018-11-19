Региональная партия Андхра-Прадеш: правительство Индии уничтожает оппозицию

Нью-Дели, , 23:54 — REGNUM Министр финансов Андхра-Прадеш и деятель партии «Телугу десам» (ТДП) Янамала Рама Кришнуду заявил, что правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) стремится уничтожить оппозицию в стране. Об этом сообщило индийское новостное издание «Панджаб кесари».

Выступая от имени партии «Телугу десам», Янамала Рама Кришнуду подтвердил приверженность ТДП защите демократии. Он также призвал население штата Андхра-Прадеш и всей Индии не допустить повторного прихода «Индийской народной партии» к власти.

Янамала Рама Кришнуду осудил политику действующего правительства по смене географических названий, в особенности названий городов. Он сравнил БДП с Мухаммадом ибн Туглаком — султаном Дели 14 века. За свои неудачные попытки реформ Мухаммад ибн Туглак стал в Индии символом твердолобости и плохого правления.