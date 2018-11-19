Командующий ВВС Индии: С-400 защитят территориальную целостность страны

Нью-Дели, , 10:11 — REGNUM Начальник штаба восточного командования военно-воздушных сил Индии маршал авиации Рагхунатх Намбияр высоко оценил вклад зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» российского производства в обеспечение стратегической безопасности страны. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», Рагхунатх Намбияр заявил, что данные комплексы позволят обеспечить территориальную целостность Индии и защитить ее от нападений соседних стран.

Рагхунатх Намбияр также подчеркнул, что в настоящий момент Индия ведет работы по созданию отечественных систем противовоздушной обороны. Он также отметил, что закупленные правительством Нарендры Моди французские многоцелевые истребители «Рафаль» существенно превосходят китайские истребители по тактико-техническим характеристикам и обеспечат преимущество Индии в воздухе.

ЗРК С-400 «Триумф» являются зенитными ракетными комплексами большой и средней дальности. ЗРК успешно поражают крылатые и баллистические ракеты, а также истребители противника. Соглашение о поставке Индии российской стороной данных систем вооружения было заключено в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Ожидается, что ЗРК С-400 «Триумф» будут поставлены в Индию в течение двух лет.