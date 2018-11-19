В Хакасии притупили к поиску новых министров

Абакан, , 09:59 — REGNUM В Хакасии по распоряжению нового главы Валентина Коновалова создана специальная комиссия, которая будет оценивать претендентов на замещение государственных должностей в республиканском правительстве.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 ноября, в правительстве региона, в состав комиссии вошли и. о. первого заместителя главы Хакасии Андрей Асочаков, и. о. заместителя главы Богдан Павленко, представитель общественности Евгений Смирнов, начальник управления по кадрам и госнаградам Ольга Пономарёва.

Уточняется, что экспертная комиссия будет принимать резюме, оценивать кандидатов, проводить собеседования. Заседания комиссии будет проводить Валентин Коновалов, который является её председателем, либо Андрей Асочаков. Резюме кандидатов принимаются до 23 ноября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. Жители региона поддержали 30-летнего кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, отдав ему 57,57% голосов «за».

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За день до инаугурации Коновалова, 14 ноября, врио главы Хакасии Михаил Развожаев принял отставку 13 чиновников — заместителей главы, министров, руководителя администрации и других.

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Валентин Коновалов заявил, что новое правительство Хакасии будет коалиционным:

«Оно будет сформировано не по принципу партийной принадлежности, а исходя из профессионализма претендентов на министерские посты».

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