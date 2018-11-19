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Имуществом Шарифов в Лондоне занялась пакистанская антикоррупционная служба

Политика

Новая собственность политического клана Шарифов в Лондоне проверяется Национальным Бюро по финансовой отчетности

Исламабад, 19 ноября 2018, 22:45 — REGNUM  Специальный помощник премьер-министра Пакистана по финансовой прозрачности Шехзад Акбар заявил, что Подразделение по возвращению финансовых активов передало дело о новом имуществе клана Шарифов на рассмотрение Национальному Бюро по финансовой отчетности (антикоррупционная служба).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, семейство бывшего премьер-министра страны обвиняется во владении незадекларированной квартирой в Лондоне, записанной на имя покойной жены Наваза Шарифа Кулсум Шариф.

Информация о квартире, которая, предположительно, стоит 2,3 миллиона фунтов, была получена от пакистанских журналистов. Незадекларированное имущество одного из самых влиятельных оппозиционных кланов страны может стать еще одним доказательством коррупционных схем, в которых обвиняется бывший премьер-министр Наваз Шариф.

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Зарубежная хроника
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