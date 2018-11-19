Объединённая украинская оппозиция выдвинула нового кандидата в президенты

Киев, , 09:59 — REGNUM Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович поддержал выдвижение Юрия Бойко на пост кандидата в президенты Украины, заявил политик 18 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Я хочу повторить, что я поддержал, после того как принял решение не идти в президенты, я поддержал и поддержу нашего кандидата от объединенной «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко», — рассказал Рабинович.

По мнению политика, Бойко способен остановить экономический коллапс Украины и другие негативные процессы в стране.

Рабинович рассказал о новом механизме в рамках нового объединения, который удержит нового кандидата в президенты от принятия единоличных решений:

«Мы создали стратегический совет партии, без которых не должен наш кандидат сегодня, согласно политическому соглашению, принимать свои единоличные решения».

Напомним, ранее Вадим Рабинович снял свою кандидатуру с украинских президентских выборов, поскольку его вера не позволяет эффективно решать вопрос раскола православной церкви на Украине.

Читайте также: «Единый кандидат» от украинской оппозиции снялся с президентских выборов