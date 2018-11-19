Дональд Трамп поддержал отмену финансовой помощи Пакистану

Исламабад, , 11:02 — REGNUM 18 ноября президент США Дональд Трамп в телевизионном интервью высказался по поводу решения отказаться от финансовой помощи Пакистану.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Дональд Трамп заявил, что отказ от финансовой помощи Исламабаду был верным решением, так как страна не выполняет своих обязательств по борьбе с терроризмом. В своей обычной полемичной манере лидер США высказался следующим образом: «Мы предоставляли Пакистану 1,5 миллиарда долларов в год…Бен Ладен укрывался в Пакистане… я прекратил помощь, потому что Пакистан ничего не делает для нас».

В начале сентября Пентагон объявил об отказе от выделения 300 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Пакистану, мотивировав отказ тем, что Исламабад делает недостаточно для борьбы с терроризмом.