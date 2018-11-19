Путин и Эрдоган проследят за окончанием прокладки «Турецкого потока»

Москва, , 09:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом встретятся 19 ноября в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи лидеров двух стран «будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика». Кроме того, Путин и Эрдоган примут участие в церемонии, посвященной окончанию строительства морской части газопровода «Турецкий поток».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский газ начнет поступать в Турцию по газопроводу с конца 2019 года. Кроме того, Новак сообщил о вариантах продолжения этого газопровода, среди которых возможны Греция, Италия, Болгария, Сербия, Венгрия и Австрия.

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