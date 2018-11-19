Кабул, , 10:52 — REGNUM Официальный представитель второго батальона пехоты Национальной армии Афганистана заявил, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате двухдневных столкновений между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано по меньшей мере 65 боевиков, еще 27 получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», столкновения между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошли на территории уездов Пушт Род и Пушт Кох провинции Фарах.

Согласно заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированные нападения на контрольно-пропускные пункты, однако солдаты сил безопасности и обороны оказали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезное сопротивление. В ходе столкновений был убит один афганский солдат, еще двое получили ранения.

В результате столкновений силам безопасности и обороны удалось изъять у боевиков несколько единиц легкого и тяжелого оружия.