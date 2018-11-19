Понедельник, 19 Ноября 2018 года
10:57:19 МСК

В афганской провинции Фарах уничтожено 65 боевиков

Политика

Столкновения произошли между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 19 ноября 2018, 10:52 — REGNUM  Официальный представитель второго батальона пехоты Национальной армии Афганистана заявил, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате двухдневных столкновений между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и сторонниками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано по меньшей мере 65 боевиков, еще 27 получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», столкновения между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошли на территории уездов Пушт Род и Пушт Кох провинции Фарах.

Согласно заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированные нападения на контрольно-пропускные пункты, однако солдаты сил безопасности и обороны оказали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезное сопротивление. В ходе столкновений был убит один афганский солдат, еще двое получили ранения.

В результате столкновений силам безопасности и обороны удалось изъять у боевиков несколько единиц легкого и тяжелого оружия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить