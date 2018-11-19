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Глава Индонезии провел встречу с президентом КНР

Политика

Встреча состоялась в кулуарах саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее

Порт-Морсби, 19 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил в Папуа — Новой Гвинее 17−18 ноября 2018 года, сообщает Liputan6.

Главы государств обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. В торговом секторе Индонезия надеется, что страны смогут сотрудничать в преодолении дефицита торгового баланса различными способами, включая развитие экспорта тропических фруктов из Индонезии в Китай.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в инвестиционном секторе, в том числе для развития промышленности.

Президент Индонезии поблагодарил главу Китая за расширение и увеличение стоимости двусторонних валютных свопов между Банком Индонезии и Банком Китая от 16 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в кулуарах саммита АТЭС президент Индонезии также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Соломоновых островов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии встретился с премьер-министром Соломоновых островов

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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