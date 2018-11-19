Японию предоставит Непалу продовольственную помощь

Катманду, , 22:44 — REGNUM Глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали побывал в Токио с делегацией из семи человек по приглашению своего японского коллеги министра иностранных дел Японии Таро Коно.

По сообщению Министерства иностранных дел Непала, 19 ноября между представителями двух стран состоялась встреча на министерском уровне.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, в ходе встречи стороны достигли договоренности о предоставлении Японией продовольственных пособий Непалу.

Сообщается, что Прадип Кумар Гьявали также проведет встречу с министром сельского хозяйства Японии и другими представителями правительства. Министр выступит на инвестиционном семинаре, где пообщается с непальцами, живущими в Японии.