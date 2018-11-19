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Новый лидер Мальдив объявил цели на первые 100 дней президентства

Политика

Ибрагим Мохамед Солих объявил о своих 100-дневных целях в качестве нового президента Мальдивской республики

Мале, 19 ноября 2018, 22:18 — REGNUM  Новый президент Мальдивской республики рассказал общественности о целях на первые 100 дней президентства, которые были определены его администрацией. об этом сообщает мальдивское новостное агентство Edition.

В своем выступлении новый президент страны Ибрагим Мохамед Солих пообещал снизить цены на электроэнергию, обеспечить студентов бесплатным образованием, а также предоставлять бесплатный завтрак школьникам местных учебных заведений.

Политик заявил, что страна будет стремиться повышать свой имидж на международной арене в качестве лидера островных государств по противодействию изменению климата.

Ибрагим Мохамед Солих заявил, что внешняя политика государства будет основываться на принципах демократии и соблюдения прав человека. Он также заверил, что Мальдивы готовы укреплять двусторонние связи с Индией и другими региональными странами.

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Зарубежная хроника
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