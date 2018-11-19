Индийская оппозиция: в стране сейчас марионеточное правительство

Нью-Дели, , 22:24 — REGNUM «Правящая партия Индии является марионеткой в руках нескольких заинтересованных бизнесменов. У этих предпринимателей есть механизмы давления и влияния на правительство страны. Благодаря этому они и лоббируют свои интересы», — заявил журналистам один из лидеров Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Навджот Сингх Синху. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

В своем заявлении политик раскритиковал премьер-министра страны Нарендру Моди за то, что он не выполнил свои предвыборные обещания 2014-ого года.

Самой строгой критики оппозиционный лидер подверг проведенную правительством Индийской Народной Партии денежную реформу. Она, по его мнению, навредила неформальной экономике страны, которая напрямую зависит от наличных денег.

Подобные меры направлены только для увеличения благосостояния лишь богатой верхушки, а не большинства населения Индии — настаивает НавджотСингхСинх.