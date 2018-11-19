Лидер индийской оппозиции вызвал Нарендру Моди на дебаты по сделке «Рафаль»

Нью-Дели, , 23:44 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди вызвал лидера правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендру Моди на публичные дебаты по скандально известной сделке «Рафаль». Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе митингов в рамках предвыборной кампании ИНК в штате Чхаттисгарх Рахул Ганди в очередной раз выступил с критикой договора о покупке французских многоцелевых истребителей «Рафаль». Оппозиционные деятели не раз обвиняли правящую партию в сокрытии деталей сделки. Правительство БДП также подозревается в оказании давления на французскую сторону, чтобы та выбрала в качестве офсетного партнера оборонную компанию «Reliance defense», принадлежащую крупному промышленнику и соратнику Нарендры Моди Анилу Амбани.

Рахул Ганди предложил своему политическому оппоненту окончательно развеять все сомнения по поводу данной сделки в ходе 15-минутных публичных дебатов. Нарендра Моди пока не прокомментировал заявление деятеля оппозиции.