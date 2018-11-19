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На Мальдивах состоялась церемония инаугурации нового президента

Политика

Президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих принес присягу в торжественной обстановке

Мале, 19 ноября 2018, 14:34 — REGNUM  Новый президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих принес торжественную присягу. На церемонии присутствовали 13 тысяч человек, среди которых были высокопоставленные представители зарубежных стран.

На церемонии присутствовали послы и высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Палестины, Пакистана, Шри-Ланки, Китая, Марокко, США и ОАЭ.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в страну также прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. В международном аэропорту Велана его встретили лидер одной из партий правительственной коалиции Гасим Ибрагим и член парламента страны Абдулла Шахид.

На данной церемонии также присутствовали 66 местных законодателей.

Напомним, что Ибрагим Мохамед Солих победил предыдущего президента Абдуллу Ямина на всеобщих выборах в стране в 2018 году.

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Зарубежная хроника
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