На Мальдивах состоялась церемония инаугурации нового президента

Мале, 19 ноября 2018, 14:34 — REGNUM Новый президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих принес торжественную присягу. На церемонии присутствовали 13 тысяч человек, среди которых были высокопоставленные представители зарубежных стран.
На церемонии присутствовали послы и высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Палестины, Пакистана, Шри-Ланки, Китая, Марокко, США и ОАЭ.
По информации мальдивского новостного агентства Edition, в страну также прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. В международном аэропорту Велана его встретили лидер одной из партий правительственной коалиции Гасим Ибрагим и член парламента страны Абдулла Шахид.
На данной церемонии также присутствовали 66 местных законодателей.
Напомним, что Ибрагим Мохамед Солих победил предыдущего президента Абдуллу Ямина на всеобщих выборах в стране в 2018 году.