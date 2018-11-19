На Мальдивах состоялась церемония инаугурации нового президента

Мале, , 14:34 — REGNUM Новый президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих принес торжественную присягу. На церемонии присутствовали 13 тысяч человек, среди которых были высокопоставленные представители зарубежных стран.

На церемонии присутствовали послы и высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Палестины, Пакистана, Шри-Ланки, Китая, Марокко, США и ОАЭ.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в страну также прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. В международном аэропорту Велана его встретили лидер одной из партий правительственной коалиции Гасим Ибрагим и член парламента страны Абдулла Шахид.

На данной церемонии также присутствовали 66 местных законодателей.

Напомним, что Ибрагим Мохамед Солих победил предыдущего президента Абдуллу Ямина на всеобщих выборах в стране в 2018 году.