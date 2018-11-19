Сделку по Brexit ждет провал в парламенте – шотландский министр Рассел

Лондон, , 09:43 — REGNUM Предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение по Brexit ожидает провал в парламенте страны, заявил 19 ноября министр Шотландии по конституционным отношениям Майкл Рассел, сообщает британское агентство Reuters.

Министр подчеркнул, что пока представители Консервативной партии страны занимаются «эскалацией своей гражданской войны», его коллеги продолжат поиски конструктивного взаимодействия с другими для минимизации ущерба от выхода из ЕС. По его словам, процесс выхода из ЕС носит «катастрофический» характер.

«Кажется очевидным, что соглашение правительства Соединенного Королевства будет сокрушено в палате общин, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, для нахождения вразумительной альтернативы», — подчеркнул он.

Напомним, ранее бывший глава МИД страны Борис Джонсон обвинил Мэй в том, что она либо заблуждается, либо лжет относительно того, что недостатки нынешнего соглашения можно будет исправить на последующих стадиях переговоров.

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