Понедельник, 19 Ноября 2018 года
11:01:19 МСК

Мэр Челябинска не пришёл на своё последнее аппаратное совещание

Политика

20 ноября городская дума назначит его временного преемника

Челябинск, 19 ноября 2018, 09:42 — REGNUM  Мэр Челябинска Евгений Тефтелев не пришёл на своё последнее аппаратное совещание в администрации города. Его провела первый заместитель главы муниципалитета Наталья Котова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Котова пояснила собравшимся, что мэр сейчас находится в правительстве Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября губернатор Борис Дубровский объявил о замене мэра Челябинска. При этом решение по отставке и по назначению врио будут приняты лишь завтра, 20 ноября, городской думой. Таким образом, пока де-юре Евгений Тефтелев остаётся главой Челябинска. Между тем, как заявляют наблюдатели, в здании администрации города он уже практически не появляется.

Читайте ранее в этом сюжете: После смены власти в Челябинске рухнул сайт мэрии

Читайте развитие сюжета: Мэр Челябинска станет вице-губернатором

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить