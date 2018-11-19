Мэр Челябинска не пришёл на своё последнее аппаратное совещание

Челябинск, , 09:42 — REGNUM Мэр Челябинска Евгений Тефтелев не пришёл на своё последнее аппаратное совещание в администрации города. Его провела первый заместитель главы муниципалитета Наталья Котова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Котова пояснила собравшимся, что мэр сейчас находится в правительстве Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября губернатор Борис Дубровский объявил о замене мэра Челябинска. При этом решение по отставке и по назначению врио будут приняты лишь завтра, 20 ноября, городской думой. Таким образом, пока де-юре Евгений Тефтелев остаётся главой Челябинска. Между тем, как заявляют наблюдатели, в здании администрации города он уже практически не появляется.

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