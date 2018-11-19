Индия и Великобритания провели встречу по борьбе с терроризмом

Нью-Дели, , 22:13 — REGNUM В Нью-Дели состоялась двенадцатая встреча совместной рабочей группы Индии и Великобритании по борьбе с терроризмом. Делегацию Индии возглавлял общий секретарь МИД по вопросам терроризма Махавир Сингхви, делегацию из Соединенного Королевства — директор совместной международной группы по борьбе с терроризмом Джейн Марриот.

Согласно сообщению МИД Индии, стороны осудили терроризм во всех формах и проявлениях, а также обменялись мнениями по вопросу борьбы с радикализацией и экстремизмом в обществе.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители делегаций договорились сотрудничать в противодействии таким новым угрозам, как финансовый терроризм и использование интернета в террористических целях.

Стороны поделились мнениями по вопросам регионального терроризма, а именно трансграничного терроризма в Афганистане и Пакистане.

«Представители двух стран договорились укреплять сотрудничество в этой сфере путем постоянного обмена информацией и укрепления взаимного потенциала», — говориться в релизе МИД Индии.