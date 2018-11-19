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Премьер-министр Бангладеш призвала не препятствовать выборам

Политика

Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед призвала главную оппозиционную партию Бангладеш не препятствовать XI парламентским выборам

Дакка, 19 ноября 2018, 21:36 — REGNUM  Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш, призвала лидеров главной оппозиционной партии страны — Бангладешской националистической партии (БНП) — не препятствовать проведению выборов, в противном случае «ничего путного из этого не выйдет».

По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», премьер-министр произнесла эти слова в связи с недавними столкновениями «террористов» из БНП с полицией, которые подожгли полицейские машины и заблокировали движение на улицах. Хасина Вазед резко осудила эту акцию и призвала народ Бангладеш «сообща противостоять» подобным попыткам расшатать стабильность в обществе.

По словам премьер-министра, «если БНП планирует участвовать в предстоящих выборах, а она планирует это делать, то ее действия должны быть направлены на проведение, а не подрыв выборов». Хасина Вазед также отметила, что у тех, кто препятствует проведению честных выборов, ничего не получится, потому как народ находится «на стороне Авами лиг».

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Зарубежная хроника
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